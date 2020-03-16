Российские военные под Оренбургом показали "артиллерийскую карусель"

Учения на полигоне под Оренбургом провели российские артиллеристы.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в рамках учений подразделениями реактивных систем залпового огня были отработаны навыки так называемой артиллерийской карусели: быстрого отхода на позиции перезарядки и ведение огня с новых позиций.

В сообщении военного ведомства отмечается, что в учениях приняли участие системы "Ураган", "Град" и разведкомплекс "Орлан-10".