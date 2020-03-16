Подполковник МВД Роман Морозов в Тольятти уснул за рулём после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. Видео с места аварии опубликовал телеграм-канал "Подъем". На кадрах видно, как мужчина спит за рулем в поврежденном автомобиле.
Полиция проводит внутреннюю проверку по факту размещения видео.
В соцсетях Тольятти МВД называет видео фейковым. Пользователи в то же время считают, что подполковник мог быть пьяным.
Роман Морозов является начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тольятти.
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