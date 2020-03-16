Подполковник полиции уснул за рулём после ДТП. Видео

Подполковник МВД Роман Морозов в Тольятти уснул за рулём после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. Видео с места аварии опубликовал телеграм-канал "Подъем". На кадрах видно, как мужчина спит за рулем в поврежденном автомобиле.

Полиция проводит внутреннюю проверку по факту размещения видео.

В соцсетях Тольятти МВД называет видео фейковым. Пользователи в то же время считают, что подполковник мог быть пьяным.

Роман Морозов является начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тольятти.