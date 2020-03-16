Полицейские, издевавшиеся над подростками, получили реальные сроки

Четверо экс-сотрудников полиции города Каменска-Уральского предстали перед судом за издевательство над двоими подростками.
Как рассказала Лидия Карпова, официальный представитель Синарского райсуда, рассказала, что летом 2018 года в ходе расследования кражи 12 тысяч рублей с карты пенсионерки, жительницы города, заподозрили в причастности к ней двоих подростков — 17-летнего парня и его 15-летней подруги:
"Ребят задержали несмотря на то, что они несовершеннолетние, и допрашивали в течение четырех дней. Как позже рассказали подростки, их били подушкой, в которую клали тяжелые предметы. А однажды вывезли в лес, где мальчишку заставили копать себе могилу, а девочке пригрозили, что изнасилуют. После этого парень написал "явку с повинной", в которой, оговорив себя, признал все, что хотели полицейские".
По решению суда экс-начальник отдела полиции Каменска-Уральского Алексей Андреев и трое оперативников — Алексей Возчиков, Эмиль Гасанов и Василий Половка отправятся в колонию общего режима на сроки от трех до четырех лет.
"Им всем суд, помимо тюремных сроков, лишил их права занимать должности в органах госвласти и внутренних дел. Бывших сотрудников полиции признали виновными в превышении должностных полномочий. Еще восемь сотрудников отдела, которым руководил Андреев, привлечены к дисциплинарной ответственности", — уточнил Александр Сапегин, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области.
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