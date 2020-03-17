Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Перевод статьи был опубликован в издании "ПолитЭксперт".
Журналисты издания отмечают, что отношения между Россией и США напоминают "холодную войну". Также они считают, что сейчас все страны мира испытывают страх перед более глобальной угрозой — Третьей мировой войной.
"Россия способна нанести мощный удар по любой стране, поэтому она не окажется в числе побежденных. Россия обладает ядерным оружием, которое способно уничтожить планету несколько раз", — отметили эксперты из КНР.
В Sohu также отметили, что Россия способна отразить нападения со стороны западных стран и ответить на провокации США. У России есть новейшие военные разработки, например, "Кинжал", способный пробить систему противовоздушной обороны США.
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