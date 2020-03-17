Студенты ВУЗов Дальнего Востока смогут отслужить в армии без призыва

Во Владивостоке при рыбохозяйственном университете создается новый военный учебный центр, обучение в котором студентов, получающих высшее образование, будет приравнено к прохождению службы по призыву.

Поступить в такой центр смогут студенты гражданских Вузов.

После прохождения курса и получения диплома о в/о смогут принять воинскую присягу, после чего им будет присваиваться младшее флотское звание "матрос" или воинское звание сержантского состава "старшина" с зачислением в запас.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Дальрыбвтуза.

Как уточняется в сообщении, первый набор студентов — 108 человек — пройдет уже осенью этого года.

"Поносить форму" студентам все же придется

Курсанты во время "военного дня" будут

посещать специальные учебные занятия по трем военно-учетным специальностям: "Штурманские радиолокационные средства", "Кораблевождение и зрительная связь" и "Корабельное электрооборудование";

заниматься физподготовкой;

посещать воспитательные мероприятия.