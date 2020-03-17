Во Владивостоке при рыбохозяйственном университете создается новый военный учебный центр, обучение в котором студентов, получающих высшее образование, будет приравнено к прохождению службы по призыву.
После прохождения курса и получения диплома о в/о смогут принять воинскую присягу, после чего им будет присваиваться младшее флотское звание "матрос" или воинское звание сержантского состава "старшина" с зачислением в запас.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба Дальрыбвтуза.
Как уточняется в сообщении, первый набор студентов — 108 человек — пройдет уже осенью этого года.
Курсанты во время "военного дня" будут
"Для центра уже подготовлены на территории университета изолированные помещения — 1,3 тыс. кв. м, обустроены строевой плац, стрелковый тир, спорткомплекс и общежитие", — рассказывают в Дальрыбвтузе.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.