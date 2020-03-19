Коронавирус изменил программу учений НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как пандемия нового типа коронавируса COVID-19 повлияла на план учений.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуацией в мире, Североатлантический альянс вынужден изменить программу своих учений", — сообщил он в ходе ежегодного доклада о состоянии НАТО.

Некоторые ранее запланированные мероприятия были отменены, у другие будут проведены в другом формате.

Йенс Столтенберг подчеркнула, что крупнейшие в 2020 году стратегические учения Defender 2020 состоятся, но проходить они будут в другом формате.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что болгарский политик предрекает скорую войну НАТО с Россией.