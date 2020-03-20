Шойгу: коронавирус призыву - не помеха

Ситуация с коронавирусом не может повлиять на проведение весенней призывной кампании.

Так заявил сегодня на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу.

"Призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля", — сказал Шойгу.

Министр уточнил, что все новобранцы будут на призывных пунктах проверены на коронавирус, а сразу после прибытия на место службы, в воинские части, их поместят на карантин.

Напомним, что вопрос о возможности переноса сроков весенней призывной кампании был задан вчера пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И он пообещал, что "Кремль изучит вопрос, проконсультируется с Минобороны".