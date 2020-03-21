Соединенные Штаты Америки могут "выбить" Россию из Сирии всего одним ударом. Этот удар необходимо нанести по авиабазе "Хмеймим". Для этого американским войскам необходимо выпустить по авиабазе 300-400 ракет "Томогавк".
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
"США могли выбить ВКС РФ из Сирии ударом 300–400 "Томагавков по базе "Хмеймим" и тем самым восстановить свой пошатнувшийся статус мирового гегемона, ради которого и затеяли всю «арабскую весну», — помешал ядерный потенциал нашей страны", - пояснил эксперт.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.