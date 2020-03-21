Эксперт рассказал, как США могут "выбить" Россию из Сирии

Соединенные Штаты Америки могут "выбить" Россию из Сирии всего одним ударом. Этот удар необходимо нанести по авиабазе "Хмеймим". Для этого американским войскам необходимо выпустить по авиабазе 300-400 ракет "Томогавк".

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.