Вооруженный мужчина хотел совершить теракт в Уфе. Его ликвидировала ФСБ

Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил об устранении бандита, который планировал совершить теракт в Уфе. Около 17:00 в пригороде полиция не смогла остановить автомобиль, его водитель не среагировал на сигналы правоохранителей.

Позже оказалось, что за рулем находился вооруженный мужчина. Он открыл огонь по полицейским. Нарушителя ликвидировали сотрудники ФСБ. В его машине было обнаружено самодельное взрывное устройство.