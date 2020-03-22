Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил об устранении бандита, который планировал совершить теракт в Уфе. Около 17:00 в пригороде полиция не смогла остановить автомобиль, его водитель не среагировал на сигналы правоохранителей.
Позже оказалось, что за рулем находился вооруженный мужчина. Он открыл огонь по полицейским. Нарушителя ликвидировали сотрудники ФСБ. В его машине было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.