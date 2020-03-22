В Мурманске произошел взрыв на складе с боеприпасами

В одной из военных частей Мурманска произошел взрыв, от которого пострадали пять военнослужащих. По превдарительным данным, произошла детонация артиллерийского снаряда из-за нарушений требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Пострадавшие находятся в военном госпитале, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас угроз для их жизни нет. В связи с инцидентом начата проверка.