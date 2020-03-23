В Кремле объяснили, почему армия приостановила учения возле границ НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заморозку военных учений вблизи границ НАТО. По его словам, это связано с мерами, принятыми в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.