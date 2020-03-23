Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заморозку военных учений вблизи границ НАТО. По его словам, это связано с мерами, принятыми в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
"Очевидно, что это связано с превентивными мерами, решение носит превентивный характер в связи с ситуацией вокруг общей борьбы с коронавирусом", — сообщил Песков.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.