Мигрант вымогал у подмосковного предпринимателя 6 млн рублей

28-летний житель Мытищ обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него 6 млн рублей.

"По подозрению в вымогательстве был задержан 38-летний выходец из ближнего зарубежья", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мигрант, угрожая применением насилия, вымогал у 28-летнего предпринимателя 6 миллионов рублей, требуя погасить несуществующий долг.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.