28-летний житель Мытищ обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него 6 млн рублей.
"По подозрению в вымогательстве был задержан 38-летний выходец из ближнего зарубежья", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Мигрант, угрожая применением насилия, вымогал у 28-летнего предпринимателя 6 миллионов рублей, требуя погасить несуществующий долг.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.