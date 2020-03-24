Совледелец ТЦ "Зимняя вишня" экстрадирован из Польши в РФ

Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила об экстрадиции совладельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.

Российскому правосудию его выдали польские власти, поскольку в РФ он обвиняется в даче взятки при строительстве торгового центра.