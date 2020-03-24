Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила об экстрадиции совладельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Российскому правосудию его выдали польские власти, поскольку в РФ он обвиняется в даче взятки при строительстве торгового центра.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского", — сказано в сообщении пресс-службы.
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