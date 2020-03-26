В Черном море идут поиски самолета Су-27, пропавшего с радаров

Вечером 25 марта Минобороны России сообщило, что в акватории Черного моря пропал с радаров выполнявший плановый полет самолет Су-27.
Как следует из сообщения военного ведомства, инцидент произошел в 20.10 по мск:
"Пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе".
В Минобороны не исключают возможность крушения лайнера.
Поисковые работы на месте предполагаемого падения самолета продолжаются.
Как отмечают в Росморречфлоте, поисковые работы осложнены погодой и темным временем суток.
"На месте поисково- спасательную операцию координирует МСКЦ Керчь. Поисками занимаются несколько структур. Акваторию Черного моря в месте, откуда был получен последний сигнал, обследуют самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль. К поиску подключены два гражданских судна, находившихся неподалеку от места происшествия. Еще туда направлены два буксира, которые, ориентировочно, подойдут на место с рассветом".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.