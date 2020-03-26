В Черном море идут поиски самолета Су-27, пропавшего с радаров

Вечером 25 марта Минобороны России сообщило, что в акватории Черного моря пропал с радаров выполнявший плановый полет самолет Су-27.

Как следует из сообщения военного ведомства, инцидент произошел в 20.10 по мск:

"Пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе".

В Минобороны не исключают возможность крушения лайнера.

Поисковые работы на месте предполагаемого падения самолета продолжаются.

Как отмечают в Росморречфлоте, поисковые работы осложнены погодой и темным временем суток.