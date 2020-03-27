В Подольске полицейские вернули женщине похищенную собаку

В Подольске сотрудники полиции задержали двух женщин 42 и 46 лет. Их подозревают в том, что они украли собаку у местной жительницы.

Обе женщины уже были ранее судимы.

"Было установлено, что злоумышленницы увидели около детского сада йоркширского терьера с ошейником и поводком. Женщины отвязали поводок и украли собаку. Позже с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что у нее похитили йоркширского терьера, пока она забирала ребенка из детского сада", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Обеих злоумышленниц задержали. Похищенную собаку нашли в квартире одной из них. Собаку вернули владелице.

Злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде.