МВД из-за COVID-19 продлит иностранцам визы и сроки пребывания в РФ

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о том, что в связи с угрозой распространения COVID-19 введены дополнительные меры при обращении иностранных граждан и лиц без гражданства.

В случае обращение иностранцев, которые прибывают в РФ на основании виз, срок действия имеющихся виз будет продлен до 90 суток.

Если срок действия визы истекает, то срок временного пребывания также будет продлен до 90 суток.

Также, независимо от цели приезда, до 90 суток будет продлен срок временного пребывания иностранцам, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы.

Данная мера также распространяется на иностранцев, прибывших в РФ в соответствии с международными договорами о краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий лиц, и иностранных граждан, у которых истек разрешенный срок на временное пребывание в РФ.