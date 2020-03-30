COVID-19 уничтожает военное могущество США

Воздействие коронавируса на снижение военной мощи США несомненно, так как пандемия охватила как гражданских лиц, так и военнослужащих.

24 марта на корабле "Теодор Рузвельт" коронавирус выявили у двух моряков. В настоящее время на борту авианосца находится не менее 25 заболевших новым коронавирусом. Предполагается, что заражение могло произойти во время "визита дружбы" корабля во Вьетнам.

Когда "Теодор Рузвельт" прибудет на военно-морскую базу, его отправят на карантин. К этому моменту число заболевших будет исчисляться сотнями.

Кроме того, два случая заражения COVID-19 выявили на авианосце "Рональд Рейган", который находится на американской базе в Йокосуке (Япония).

"Пандемия коронавируса из медицинской перешла в военно-политическую сферу", — считают аналитики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США объяснили высокий уровень заболеваемости коронавирусом.