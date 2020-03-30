Власти Сирии ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19

Власти Сирии приняли решение ужесточить меры, направленные на борьбу с угрозой распространения коронавируса.

Власти Сирии ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Что делается для борьбы с COVID-19 ?

введен комендантский час;

ограничено передвижение между провинциями;

в школах и высших учебных заведениях продлён карантин;

проводится дезинфекция улиц;

закрыты все заведения (кроме, продуктовых магазинов и аптек);

Кроме того, во многих магазинах при входе появились бутыли с антисептиком для покупателей. Сотрудники магазинов и гостиниц работают в медицинских масках.

Местные жители с пониманием относятся к данным мерам, они надеются, что это позволит быстрее справиться с эпидемией и вернуться к привычной жизни.

В настоящее время в Сирии зафиксировано минимальное число зараженных коронавирусом.

Стоит отметить, что принятые меры действуют только на подконтрольной правительству территории. О том, что происходит в провинции Идлиб, захваченной боевиками, и на землях, которые находятся под контролем США, неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сирии ограничивают движение между провинциями из-за коронавируса.