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Источник Правда.Ру

Власти Сирии ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19

Силовые структуры

Власти Сирии приняли решение ужесточить меры, направленные на борьбу с угрозой распространения коронавируса.

Власти Сирии ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Что делается для борьбы с COVID-19 ?

  • введен комендантский час;
  • ограничено передвижение между провинциями;
  • в школах и высших учебных заведениях продлён карантин;
  • проводится дезинфекция улиц;
  • закрыты все заведения (кроме, продуктовых магазинов и аптек);

Кроме того, во многих магазинах при входе появились бутыли с антисептиком для покупателей. Сотрудники магазинов и гостиниц работают в медицинских масках.

Местные жители с пониманием относятся к данным мерам, они надеются, что это позволит быстрее справиться с эпидемией и вернуться к привычной жизни.

В настоящее время в Сирии зафиксировано минимальное число зараженных коронавирусом.

Стоит отметить, что принятые меры действуют только на подконтрольной правительству территории. О том, что происходит в провинции Идлиб, захваченной боевиками, и на землях, которые находятся под контролем США, неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сирии ограничивают движение между провинциями из-за коронавируса.

Темы covid-19 сирия коронавирус комендантский час
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