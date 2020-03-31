Танковый бой под Оренбургом: опубликованы кадры масштабных учений

Очередные учения российских танкистов и мотострелковых подразделений Центрального военного округа прошли под Оренбургом.

Видео условной атаки опубликовало Министерство обороны.

Как написано в сопровождающем видео комментарии,

совершая 30-километровый марш экипажи танков и мотострелки разгромили крупные вооруженные формирования условного противника, под контролем которого были важные стратегические объекты.

Под прикрытием огня гаубиц "Мста-С" и ориентируясь на разведданные, получаемые от БПЛА "Орлан-10", танковые и мотострелковые подразделения полностью разгромили укреппозиции "неприятеля".