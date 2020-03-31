Танковый бой под Оренбургом: опубликованы кадры масштабных учений

Очередные учения российских танкистов и мотострелковых подразделений Центрального военного округа прошли под Оренбургом.
Видео условной атаки опубликовало Министерство обороны.
Как написано в сопровождающем видео комментарии,
совершая 30-километровый марш экипажи танков и мотострелки разгромили крупные вооруженные формирования условного противника, под контролем которого были важные стратегические объекты.
Под прикрытием огня гаубиц "Мста-С" и ориентируясь на разведданные, получаемые от БПЛА "Орлан-10", танковые и мотострелковые подразделения полностью разгромили укреппозиции "неприятеля".
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.