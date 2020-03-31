Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Танковый бой под Оренбургом: опубликованы кадры масштабных учений

Силовые структуры » Министерство обороны

Очередные учения российских танкистов и мотострелковых подразделений Центрального военного округа прошли под Оренбургом.

Видео условной атаки опубликовало Министерство обороны.

Как написано в сопровождающем видео комментарии,

совершая 30-километровый марш экипажи танков и мотострелки разгромили крупные вооруженные формирования условного противника, под контролем которого были важные стратегические объекты.

Под прикрытием огня гаубиц "Мста-С" и ориентируясь на разведданные, получаемые от БПЛА "Орлан-10", танковые и мотострелковые подразделения полностью разгромили укреппозиции "неприятеля".

танки полигон учения цво минобороны мотострелки
Последние материалы
Умерших от коронавируса будут хоронить в закрытых гробах
Коронавирус обрушил спрос на продажи смартфонов
В США не планируют вводить общенациональный карантин
В Египте число зараженных коронавирусом превысило 650 человек
Мировые цены на нефть выросли на 5,62%
Апрельские сборы российских биатлонистов отменены
В Москве уже 70 человек выздоровели от коронавируса
Первый кредит под 0% на поддержку малого бизнеса выдан Сбербанком
Прихожане храма на Урале проигнорировали запрет и собрались на службу
Первый военный скончался в Америке от коронавируса
Популярное
Профилактика
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%

В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.

Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Шоу-бизнес
Игорь Крутой обрушился с критикой на Ксению Собчак
Василий Амирджанов COVID-19 vs Россия: в ожидании пика пандемии Василий Амирджанов Любовь Степушова "Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу Любовь Степушова Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский
Комментарии
Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
Главные СМИ России - против президента?
Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией
Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось сохранить брак
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Путин призвал изменить порядок обслуживания покупателей в магазинах
Путин поручил обследовать на коронавирус больше людей
Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Михалков назвал жертв Вайнштейна проститутками
Среди российских сенаторов нет зараженных коронавирусом
Рослесхоз: регионы не готовы к сезону лесных пожаров
Волочкова рассказала о своем карантине
Михалков назвал жертв Вайнштейна проститутками
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ