Полицейских Москвы и Московской области наделят новыми полномочиями в период действия карантина. Сотрудники полиции смогут сопровождать до дома россиян, которые нарушили карантинный режим. Это будут делать патрульные, которым поручено контролировать самоизоляцию граждан.
Силовики будут патрулировать улицы, бульвары, парки, скверы, придомовые территории, спортивные и детские площадки, а также вокзалы и станции метро.
"Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства", — рассказал депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.