Полицейские получат новые полномочия на период карантина

Полицейских Москвы и Московской области наделят новыми полномочиями в период действия карантина. Сотрудники полиции смогут сопровождать до дома россиян, которые нарушили карантинный режим. Это будут делать патрульные, которым поручено контролировать самоизоляцию граждан.

Силовики будут патрулировать улицы, бульвары, парки, скверы, придомовые территории, спортивные и детские площадки, а также вокзалы и станции метро.