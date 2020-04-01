В Подмосковье приступили к тренировкам парада в честь 75-летия Победы

Экипажи танков Т-34 приступили к тренировкам проезда исторической техники на военном параде в Москве.

Тренировки начались на базе Таманской мотострелковой дивизии. Экипажи тридцати танков Т-34 готовятся к проезду исторической техники в ходе военного парада в Москве, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

До этого дня техника находилась в цехах бронетанкового ремонтного завода, где специалисты полностью разобрали и собрали каждый танк, очистили корпуса и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, заменили на новые ряд резиновых деталей.

После обновления и ремонта механики-водители провели ходовые испытания боевых машин.

"В ходе первого занятия военнослужащие отработали движение на скорости от 5 до 30 км/ч в различных режимах работы двигателей, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд," — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

О том, что традиционный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне может быть отменен из-за коронавируса, пока не сообщается.