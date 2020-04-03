Вице-губернатор Кировской области задержан за взятки

Заместитель губернатора Кировской области Андрей Плитко задержан сотрудниками полиции и ФСБ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

"Сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области задержан вице-губернатор Кировской области Плитко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток от субъектов предпринимательской деятельности", — сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В состав преступной группы, по мнению правоохранительных органов, входил целый ряд доверенных лиц, которых высокопоставленный чиновник назначил на различные должности в подведомственные ему министерства и учреждения.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в отношении замминистра строительства Челябинской области возбуждено уголовное дело за взятки.