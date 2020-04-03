Бастрыкин поручил проверить факты спекуляций медицинскими масками

Ранее в СМИ появилась информация о массовых спекуляциях медицинскими масками в некоторых регионах страны. Цена на средства индивидуальной защиты в некоторых случаях выросла в десятки раз.

Речь, в частности, идет о Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан, где некоторые граждане пытаются получить незаконным путем доходы от продажи медицинских масок, столь необходимых сейчас людям.

"По данным фактам нарушения прав граждан Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, что в Сочи, где введен режим карантина из-за коронавируса, за сутки его нарушили более 400 человек.