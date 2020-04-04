Силовики ликвидировали последователя запрещенной в РФ террористической организации ИГ. При попытке задержать террориста началась перестрелка. Сотрудники спецназа нейтрализовали преступника.

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", — сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).