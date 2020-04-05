Подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязани сотрудничает со следствием и уже даёт показания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного управления СК России по региону.
"С ним сейчас проводят следственные действия… Он беседует со следователями, дает показания", - пояснил источник.
Личности погибших были установлены.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.