Подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязани начал давать показания

Подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязани сотрудничает со следствием и уже даёт показания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного управления СК России по региону.

"С ним сейчас проводят следственные действия… Он беседует со следователями, дает показания", - пояснил источник.

Личности погибших были установлены.