В России все военкоматы переведены на удаленный формат работы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сказано в сообщении ведомства.
Сотрудники военкоматов уточняют нужные данные от призывников только по телефону.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.