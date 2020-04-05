Военкоматы в России перевели на удаленный режим работы

В России все военкоматы переведены на удаленный формат работы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники военкоматов уточняют нужные данные от призывников только по телефону.