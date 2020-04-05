У рязанского стрелка, который убил пять человек из-за шума на улице, может быть расстройство личности. Такое мнение высказал судебно-психиатрический эксперт Артём Гилёв.

"Человек в каких-то ситуациях не может себя контролировать — это бывает, это особенности личности. Бывают люди изрядно вспыльчивые, не могут сдержать гнев. Вроде как слышал, наблюдался он у психиатра. Так себя ведут при расстройствах личности, у них реакции возможны", - пояснил эксперт.