Российские военные брошены на борьбу с коронавирусом в Сербии

К выполнению гуманитарной миссии — оказанию помощи в борьбе с коронавирусом — на территории Сербии приступили российские военные. В их задачу входит проведение санобработки и дезинфекции лечебных учреждений.

Как пояснили в Минобороны РФ, задачи российских военных обсуждались накануне, 5 апреля, на совещании представителей министерств обороны и здравоохранения двух стран.

Сегодня на территории военно-медицинской академии ВС Сербии развернуты временный автопарк и пункты специальной обработки техники.

"В первую очередь работы будут проведены на территориях двух важнейших медорганизаций Белграда: клиники акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинского клинического центра имени Драгоша Мишевича, где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией", — цитирует слова представителя российского Минобороны ТК "Звезда".

Кроме санобработки российские врачебно-сестринские бригады анализируют эпидемиологическую обстановку и консультируют сербских коллег, а также оказывают помощь пациентам.