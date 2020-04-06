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Источник Правда.Ру

Полицейским заплатят компенсации за переработки из-за коронавируса

Силовые структуры » МВД

Полицейские, задействованные в мероприятиях по противодействию распространению коронавируса нового типа, получат компенсации за переработки. Об этом сообщил министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.

Он рассказал, что несколько дней назад был решен вопрос о выделении ведомству дополнительных средств на компенсационные выплаты.

"Эти средства по моему указанию будут доводиться до территориальных органов на основании заявок", - отметил Колокольцев.

полиция пандемия коронавирус компенсация владимир колокольцев
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