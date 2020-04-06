Полицейским заплатят компенсации за переработки из-за коронавируса

Полицейские, задействованные в мероприятиях по противодействию распространению коронавируса нового типа, получат компенсации за переработки. Об этом сообщил министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.

Он рассказал, что несколько дней назад был решен вопрос о выделении ведомству дополнительных средств на компенсационные выплаты.