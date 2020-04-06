Полицейские, задействованные в мероприятиях по противодействию распространению коронавируса нового типа, получат компенсации за переработки. Об этом сообщил министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.
Он рассказал, что несколько дней назад был решен вопрос о выделении ведомству дополнительных средств на компенсационные выплаты.
"Эти средства по моему указанию будут доводиться до территориальных органов на основании заявок", - отметил Колокольцев.
Пока решили защитить только детей и подростков.