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Источник Правда.Ру

Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков на юге Идлиба

Силовые структуры » Министерство обороны

5 апреля 2020 года сирийские военные нанесли удар по позициям боевиков в районе Джебель-Аз-Завия, расположенном на юге провинции Идлиб. Обстрел был спровоцирован тем, что исламисты отказались покинуть зону безопасности у шоссе М4 (Алеппо-Дамаск).

Также под ударами оказались позиции боевиков на юго-западе провинции Алеппо.

Российские самолеты-разведчики осуществляют патруль на малой высоте над трассой М4 (Алеппо-Дамаск). До настоящего момента военные из России и Турции из-за блокирования движения исламистами не могли проводить совместное патрулирование по данной автомагистрали по всему маршруту.

Согласно договоренностям, которых удалось достигнуть 5 марта в Москве, Турция должна вытеснить боевиков с шоссе М4, а к югу и к северу от дороги создать зоны безопасности шириной в 6 км. Первое патрулирование по всему маршруту должно было проходить 15 марта.

Но пока патрулирование удается осуществлять только по сокращённой схеме, так как Анкара не может гарантировать безопасный проезд в этом районе. 

Ранее  турецкие эксперты заявили, что Эрдоган несостоятелен в военной операции в Сирии.

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