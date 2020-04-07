"Подпольный ЦБ" напечатал в Нижегородской области более 1 млрд рублей

Полиция вскрыла сеть фальшивомонетчиков, которые изготавливали купюры высокого качества. Преступники успели сбыть фальшивок на сумму более 1 миллиарда рублей.

Об этом сообщил "Коммерсантъ". По информации издания, купюры сбывались через портал Hydra и его зеркала, которые регулярно подвергались блокировке со стороны Роскомнадзора.

Производство фальшивок было организовано тремя жителям Нижегородской области: Андреем Скворцовым, Иваном Аферовым и Олегом Ефимовым. У них было изъято печатное оборудование и заготовки для создания фальшивых купюр.