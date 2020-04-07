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Источник Правда.Ру

Генпрокуратура взяла на контроль проверку по взрыву газа в Подмосковье

Силовые структуры » ФСБ

Взрыв бытового газа произошел в одном из помещений многоквартирного жилого дома в Подмосковье 4 апреля. В результате погибли три человека, еще десять пострадали.

Ход расследования этого дела взяла на контроль Генеральная прокуратура РФ.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации взята на контроль проводимая прокуратурой Московской области проверка по данному факту. В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации расположенного в названном многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Воронеже задержали межрегиональную банду наркоторговцев.

Темы взрыв газа орехово-зуево генпрокуратура
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