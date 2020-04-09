Российские военные медики в Сербии приняли уже 170 пациентов

Бригады российских военных медиков и медицинских сестер ведут прием пациентов в больницах Белграда, Кралева, Самбара, Панчева. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано более 170 человек.

"В ходе работы российские специалисты оценили эпидемиологическую обстановку, проконсультировали своих сербских коллег по самым сложным случаям заболевания, а также дали рекомендации по организации профилактических и карантинных мероприятий", — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме того, специалисты службы радиационной химической и биологической защиты продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде.

Также расчеты РХБ защиты провели санитарную обработку белградского института онкологии и радиологии, где проходят лечение онкобольные со всей страны.

Отдельная группа специалистов была направлена в город Валево. По оценке российских военных медиков и их сербских коллег, там сложилась наиболее сложная ситуация, связанная с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.

По итогам дня, обработано более 77 тысяч квадратных метров помещений и 17 тысяч квадратных метров прибольничной территории.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", за прошедшие сутки в России зафиксировано почти полторы тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.