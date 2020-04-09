В Подмосковье задержан замначальника управления МВД "Орехово-Зуевское"

В Подмосковье задержали заместителя начальника Межмуниципального управления МВД "Орехово-Зуевское", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки.

"Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан заместитель начальника МУ МВД России "Орехово-Зуевское" за получение от местного предпринимателя незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей", — рассказала Татьяна Петрова.

По мнению следователей, взятку полицейский получил за непроведение проверки на предприятии жителя Подмосковья.

По словам представителя пресс-службы, полицейский будет уволен с занимаемой должности, к ответственности привлекут и его непосредственных руководителей.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", — добавили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

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