Игорь Коротченко рассказал, почему армия "застрахована" от коронавируса

Атомный авианосец США "Теодор Рузвельт" провалил боевое дежурство из-за заражения экипажа коронавирусом. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, почему российская армия "застрахована" от подобных случаев.

Коронавирус на авианосце США

Напомним, что из 4 тысяч членов экипажа авианосца 230 человек, в том числе капитан Бретт Крозье сдали положительный тест на наличие SARS CoV-19. Проблемы на борту начались в марте, спустя две недели после захода во вьетнамский порт Дананг. 24 марта телекомпания Fox News сообщила, что коронавирус выявлен как минимум у троих членов экипажа "Теодора Рузвельта".

Капитан стал сигнализировать, что ему нужна помощь, что на борту нет возможности изолировать заболевших и средств защиты.

Однако исполняющий обязанности министра военно-морского флота Томас Модли уволил Крозье, а Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что никакой эвакуации проводиться не будет, а помощь медиков будет оказана на борту.

После скандала в прессе Модли сам подал в отставку, а экипаж был эвакуирован.

Наша страховка — это войска РБХЗ

Как сказал "Правде.Ру военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Министерство обороны Российской Федерации, в отличие от Пентагона, действуют очень эффективно, имея в составе войска радиационной, химической и биологической защиты(РХБЗ).

Учитывая опасность коронавируса, в том числе и для вооруженных сил России, в конце марта на территории всех военных округов в России был проведен комплекс специальных учений войск РХБЗ с отработкой лечебно-диагностических и режимно-ограничительных мероприятий, сказал Игорь Коротченко.

По его словам, осуществлялись также учения по дезинфекции объектов, участков местности, дорог, военной и боевой техники. Они проводились в ходе внезапной проверки по действиям в кризисной ситуации.

"И российские войска радиационной, химической и биологической защиты подтвердили свою готовность к выполнению задач в условиях биологического заражения", — сказал Игорь Коротченко.

Американцы такие учения не проводили, добавил он.

Самолеты проходят полную дезинфекцию

Военный эксперт продолжил, что на объектах Минобороны введены очень жесткие противоэпидемиологические меры.

Например, при транспортировке грузов и людей в различные страны, в том числе, в Сирию с военного аэродрома "Чкаловский", существует риск и завоза инфекции извне.