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Источник Правда.Ру

Бывшего замглавы МВД допросили как свидетеля по уголовному делу

Силовые структуры

Указом Владимира Путина от должности освобожден заместитель министра внутренних дел, начальник следственного департамента министерства, генерал-полковник юстиции Александр Романов.

Увольнение главного следователя МВД связывают с уголовным делом в отношении двух его подчиненных. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Романов уже был допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля.

Напомним, что на прошлой неделе были задержаны по подозрению в получении взятки два генерала следственного департамента — Александр Краковский и Александр Бирюков. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантов на срок до 1 июня.

По данным следствия, генерал-майоры оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 10 миллионов долларов, из СИЗО под домашний арест.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Следственном комитете возбудили еще три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе.

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