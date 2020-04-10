Два фрегата Черноморского флота встали на карантин возле Севастополя

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" после выполнения задач в Средиземном море встали на рейд в Севастополе, чтобы завершить 14-дневный карантин.

"Экипажи боевых кораблей находились в длительном походе и выполняли задачи в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море," — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В конце марта фрегаты пополняли запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командование флота решило провести двухнедельный карантин на кораблях без захода в пункт базирования.

"По истечении 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе. Запасы продовольствия и других материальных средств на кораблях позволяют экипажам находиться на борту вплоть до окончания карантинных мероприятий", — уточнили в Минобороны.

После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.

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