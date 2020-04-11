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В колонии под Иркутском подавили бунт и потушили пожар

Силовые структуры » МВД

Мэр Ангарска Сергей Петров, где вспыхнул бунт в исправительной колонии, сообщил о подавлении бунта. Также был потушен пожар, который ранее произошел из-за нестабильной ситуации в исправительном учреждении. Сейчас территория колонии взята под контроль бойцами спецназа.

Ранее заключенные ИК-15 в Ангарске отказались подчиняться приказам сотрудников колонии и разбили камеры наблюдения. 

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