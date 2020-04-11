Мэр Ангарска Сергей Петров, где вспыхнул бунт в исправительной колонии, сообщил о подавлении бунта. Также был потушен пожар, который ранее произошел из-за нестабильной ситуации в исправительном учреждении. Сейчас территория колонии взята под контроль бойцами спецназа.
Ранее заключенные ИК-15 в Ангарске отказались подчиняться приказам сотрудников колонии и разбили камеры наблюдения.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.