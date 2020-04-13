Новый способ облапошить доверчивых граждан придумали мошенники. На этот раз им и "креативить"- то особенно не пришлось.
Желающие поживиться за чужой счет в очередной раз, что называется, подстроились под ситуацию. Россияне начали массово получать вот такие сообщения:
МВД России предупреждает: если вам на телефон пришло уведомление о необходимости оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, то делать этого ни в коем случае не стоит.
"Просим каждого быть внимательным и не перечислять свои средства неизвестным лицам", - призывают правоохранители.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.