Мошенники придумали новый способ залезть в карман граждан

Новый способ облапошить доверчивых граждан придумали мошенники. На этот раз им и "креативить"- то особенно не пришлось.

Желающие поживиться за чужой счет в очередной раз, что называется, подстроились под ситуацию. Россияне начали массово получать вот такие сообщения:

МВД России предупреждает: если вам на телефон пришло уведомление о необходимости оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, то делать этого ни в коем случае не стоит.