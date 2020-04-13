Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

В апреле 1945 года советские войска освободили от фашистов столицу Австрии.
В канун знаменательной даты Минобороны РФ рассекретило архивные документы - свидетельства того,как шло освобождение Вены, разместив их на сайте ведомства в мультимедийном разделе "Венский вальс Победы".
Как пояснили в Минобороны, все рассекреченные документы хранились в фондах Центрального архива военного ведомства и ранее никогда и нигде не публиковались.
Отдельное место отведено документам - свидетельствам зверств гитлеровцев в концлагере Кайзерштайнбрух (освобожден Красной армией 4 апреля 1945 года) под Веной, где советские узники подвергались особенно жестокому обращению.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.