Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

В апреле 1945 года советские войска освободили от фашистов столицу Австрии.

В канун знаменательной даты Минобороны РФ рассекретило архивные документы - свидетельства того,как шло освобождение Вены, разместив их на сайте ведомства в мультимедийном разделе "Венский вальс Победы".

Как пояснили в Минобороны, все рассекреченные документы хранились в фондах Центрального архива военного ведомства и ранее никогда и нигде не публиковались.

Посетители раздела смогут ознакомиться с

боевыми донесениями,

сводками с фронтов,

схемами наступления советских войск,

приказами Верховного Главнокомандующего,

наградными листами,

воспоминаниями участников,

фотографиями.

Отдельное место отведено документам - свидетельствам зверств гитлеровцев в концлагере Кайзерштайнбрух (освобожден Красной армией 4 апреля 1945 года) под Веной, где советские узники подвергались особенно жестокому обращению.