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Источник Правда.Ру

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Силовые структуры » Министерство обороны

В апреле 1945 года советские войска освободили от фашистов столицу Австрии.

В канун знаменательной даты Минобороны РФ рассекретило архивные документы - свидетельства того,как шло освобождение Вены, разместив их на сайте ведомства в мультимедийном разделе "Венский вальс Победы".

Как пояснили в Минобороны, все рассекреченные документы хранились в фондах Центрального архива военного ведомства и ранее никогда и нигде не публиковались.

Посетители раздела смогут ознакомиться с 

  • боевыми донесениями,
  • сводками с фронтов,
  • схемами наступления советских войск,
  • приказами Верховного Главнокомандующего,
  • наградными листами, 
  • воспоминаниями участников,
  • фотографиями.

Отдельное место отведено документам - свидетельствам зверств гитлеровцев в концлагере Кайзерштайнбрух (освобожден Красной армией 4 апреля 1945 года) под Веной, где советские узники подвергались особенно жестокому обращению.

  • В лагере Кайзерштайнбрух, согласно архивным данным, умерло около 13 тыс. русских военнопленных.

 

 

Темы минобороны освобождение вены архивные документы рассекречены документы
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