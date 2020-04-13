Количество патрулей Росгвардии в Подмосковье увеличится

На улицах Подмосковья появятся дополнительные патрули Росгвардии. Они будут охранять порядок и проводить профилактическую работу с гражданами региона, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ведение дополнительных патрулей связано с ужесточением ограничительных мер в Подмосковье из-за пандемии коронавируса.

"Будет увеличена численность нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции. Количество патрулей в городских округах Подмосковья будет определяться с учетом индекса самоизоляции. Бойцы ОМОН совместно с инспекторами ГИБДД будут обеспечивать соблюдение режимных мер на постах ГИБДД трасс федерального значения", — сообщил зампредседателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Во время профилактических рейдов сотрудники правоохранительных органов будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

В правительстве Подмосковья убедительно рекомендуют жителям региона серьезно отнестись к правилам поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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