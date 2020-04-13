Госавтоинспекция временно приостановила приём экзаменов на получение водительских удостоверений. Обменивать и регистрировать транспортные средства также будут в особом порядке.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
"Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами", — пояснил Понарьин.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.