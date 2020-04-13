Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, в котором наделил сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии правом составлять административные протоколы за нарушение карантинного режима.
Также такую возможность получили начальники структурных подразделений Минпромторга, которые
"уполномочены решать задачи в области защиты населения от ЧС".
Право составлять протоколы смогут и сотрудники вневедомственной охраны, подчиненные Росжелдору.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.