Три российских военнослужащих заболели коронавирусом

В российской армии отмечено минимум три случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщил "Комменрсантъ" со ссылкой на источник, который знаком со статистикой на 30 марта.

Инфицированными оказались прапорщик 1994 года рождения, который находится на самоизоляции, полковник, проходящий лечение в больнице Коммунарки, а также мичман Северного флота.

Все, кто контактировал с заболевшими были изолированы. У них не обнаружили признаков COVID-19.