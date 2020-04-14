В МВД рассказали об особенностях пропускного режима на въезде в Москву, который начнет действовать с 15 апреля текущего года.
В столицу будут пускать не всех. Например, въезд будет закрыт для автомобилей с номерами других регионов. Водителям, которые не имеют разрешение на перемещение, придётся уплатить штраф.
Все машины, следующие в Москву, должны будут предъявить специальный пропуск на полицейских постах.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.