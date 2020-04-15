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Источник Правда.Ру

СК завершил следствие по делу об авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево

Силовые структуры » МВД

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу против командира пассажирского самолета Дениса Евдокимова. Лайнер "Superjet" загорелся после посадки в мае 2019 года в Шереметьеве, тогда погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

СК опубликовал видео крушения SSJ-100 в Шереметьево в мае 2019 года

Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пассажирский самолет рейса "Москва — Мурманск" 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве.

По мнению следствия, Евдокимов совершил ряд нарушений установленных правил, что привело к разрушению и возгоранию самолета.

На борту находилось 78 человек и пять членов экипажа, 41 человек погиб

"Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна", — отметили в СК РФ.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Татарстане при выполнении учебного полета самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

Темы шереметьево авиакатастрофа следственный комитет
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