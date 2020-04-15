В Крыму задержали группу украинских шпионов

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, задержанные планировали диверсии, теракты, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан.

По данным ФСБ, за деятельностью агентурной группы стоит начальник подразделения украинской военной разведки в городе Херсон, полковник Олег Ахмедов.

В состав группы входили военнослужащая Вооруженных сил российской армии, которую подозревают в выдаче украинской разведке в 2017–2018 годах сведений, доверенных ей по службе, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже.

"С учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Также в ведомстве уточнили, что последние задержания произведены по результатам расследования уголовного дела в отношении гражданина России, который по заданию Ахмедова оборудовал на территории Крыма тайники с оружием и взрывчаткой, но был задержан в январе этого года.

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