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Источник Правда.Ру

Эксперт о преступности во время самоизоляции

Силовые структуры » МВД

Накануне МВД России опубликовало статистику преступлений с начала 2020 года. 

По большей части противоправных деяний зафиксирован спад, зато киберпреступность выросла более чем на 80%. 

Своим мнением относительно особенностей преступности во время всеобщей самоизоляции с "Правдой.Ру" поделился Александр Холодов, председатель ОНК Санкт-Петербурга.

Квартирных краж, естественно, будет меньше, когда все дома сидят 

По мнению эксперта, в том, что количество краж уменьшилось нет ничего удивительного. Скорее стоит ожидать роста уличной преступности. 

"Если кто-то остался без работы, где-то могут вырасти спонтанные преступления из серии - отобрать пакет с едой. С мигрантами могут быть проблемы, потому что на родину их обратно не отправить при закрытых границах. А если они остались без работы, с ними могут быть проблемы", - считает Александр Холодов. 

В почти двукратном росте киберпреступлений эксперт не видит особой драмы. Просто люди стали гораздо чаще заявлять о различных мошенничествах с их банковскими счетами и "разводах" по телефону, а полицейские научились их раскрывать. 

Статистика не всегда отражает реальное положение вещей 

"Статистика по тем же киберпреступлениям может в большей степени показывать, сколько людей дошло до полиции с заявлением. Если раньше человека развели на 2-3 тысячи рублей, ему часто нет времени этим заниматься, расстроились и пошли дальше. А если сейчас есть время дойти до полиции, написать заявление, то здесь рост может быть не из-за того, что количество выступлений выросло, а из-за того, что больше из них стало гласно", - рассказал Холодов "Правде.Ру".

Самоизоляция - отличный способ не стать жертвой преступления 

"Лишний раз стоит напомнить, что ситуация меняется и она непростая. Могут быть угрозы в тех местах, где обычно их до этого не было. Полноценная самоизоляция сейчас, действительно, может спасти от большинства преступлений", - добавил эксперт. 

Ранее, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Кемерове преступник похитил икону со стены православного храма. 

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Эксперт о преступности во время самоизоляции
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