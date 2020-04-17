Дистанционное обучение нарушило планы школьника-террориста

Переход на дистанционное обучение помешал красноярскому школьнику совершить теракт, к которому он готовился три месяца.

Как рассказала 16 апреля "Правда.Ру", сотрудниками ФСБ был задержан 14-летний житель Красноярска, который готовил вооруженное нападение на школу.

По предварительной версии следствия, решился на это мальчишка еще в январе. Тогда и начал подготовку: приступил к изготовлению самодельных бомб. Подробную инструкцию нашел в интернете.

"Готовые" бомбы он прятал в постройке на дворе, которая принадлежит его отцу. Там же оперативники нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов.

На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему.

"По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период", — сообщили в сегодня в региональном ФСБ.

Сейчас в отношении школьника возбуждены сразу три уголовных дела.