СК возбудил еще два уголовных дела в связи с бунтом в колонии

Следственный комитет по Иркутской области возбудил еще два уголовных дела после беспорядков в колонии строгого режима в Ангарске, где содержится более тысячи заключенных.

Уголовные дела возбуждены по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия) и 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

"Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка двухсот человек. В ходе расследования уголовного дела следователям СК России предстоит допросить более 2 тысяч свидетелей, это сотрудники исправительной колонии и осужденные," — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что бунт в исправительной колонии в Ангарске начался 9 апреля.

Заключенные напали на одного из охранников, инцидент быстро перерос в массовые беспорядки.

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